توقعات بإنخفاض أسعار الدواجن والبيض خلال الفترة القادمة

كشفت وزارة المالية والإقتصاد وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم عن ترتيبات متعلقة بتوزيع الذرة المدعوم الذي صدق به وزير المالية الإتحادي من مخزون الإستراتيجي لقطاع الثروة الحيوانية لولاية الخرطوم وقال مدير قطاع الإقتصاد بالوزارة د.عادل الفكي بحسب صحيفة آخر لحظة أنه تم الإتفاق على إعطاء الأولوية في هذه المرحلة لقطاع الدواجن بهدف توفير الدواجن والبيض بأسعار معقولة للمستهلكين خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك ، متوقعاً أن تنخفض أسعار الدواجن والبيض إنخفاضاً محسوساً خلال الفترة القادمة بسبب الذرة المدعومة التي تمثل (60-65%) من تكلفة إنتاج الدواجن .
الخرطوم (كوش نيوز)