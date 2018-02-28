بعد إنتشار الاطباء المزيفين والدة (الطفلة رهف) تحكي قصتها مع طبيب مزيف

بعد أنتشار الاطباء المزيفين والدة (رهف محمد) تحكي قصة أبنتها والتي هي الأخرى كانت ضحية لمقابلة طبيب مزيف، فقد توقفت عن الكلام منذ سنتين بعد إصابتها بتشنجات سببها داء مرض الملاريا .
تقول والدة (رهف) : (ذهبنا الى مركز طبي قريب من منزلنا وانتظرنا الصف حتى دخولنا على دكتور المخ والأعصاب فاستقبلنا وشرع في إجراء فحوصات عامة، وبين لنا بأن رهف تعاني من (مشكلة في السمع) وألزمنا بشراء سماعات أذن بـ(4) ألاف وبالفعل (اشتريناها)، إلا أن أبنتي تضايقت منها كثيراً وظلت تبكي طيلة اليوم .
ما أقلقنا عليها جداً فرجعنا بها الى المركز نفسه لمقابلة ذات الطبيب ، وبسؤالنا عنه عرفنا من أحد العاملين أنه تم إيقافه، فتوجهنا مباشرة الى الإدارة لمعرفة التفاصيل، حيث قالت لنا إحدى الطبيبات (أنتو عايزين الدكتور الهندي؟) أجبناها بـ(نعم) فردت علينا (دا وقفوه من العمل لأنه طبيب مزيف) !!
والدة رهف قالت وبحسب صحيفة السوداني: سألتهم والدهشة تتملكني !! وكيف كان يعمل بهذا المركز؟ لكن لم أجد إجابة من أحد .. وبعد ذلك ذهبنا الى طبيب أخر فقال لنا إن حالة أبنتنا لا تحتاج لسماعات، وأضاف: (إنتو الأسرة الـ20) تكونوا ضحية هذا الطبيب) .
الخرطوم (كوش نيوز)