مسؤول حكومي تعليقا على الإطفاء الكامل لشبكة الكهرباء في السودان: اؤمن جداً بنظرية المؤامرة ولا أستبعدها

بعد أن تعرضت معظم ولايات السودان بما فيها العاصمة الخرطوم، مساء يوم “الثلاثاء ” الموافق 27 فبراير 2018، لإطفاء كامل (blackout) أدى لإظلام كامل، بذا يكون الإطفاء الكامل تكرر ثلاثة مرات منذ مطلع العام الحالي .
وقال مجدي عبد العزيز معتمد امدرمان بحسب ما نقل عنه محرر النيلين (اؤمن جداً بنظرية المؤامرة ولا أستبعدها إذا لم يوجد حتي الآن تفسير للسابقات .. وده جرس #الإطفاء الكامل للشبكة).
وبحسب بيان تلقت صحيفة كوش نيوز نسخة منه (نوه المركز القومي للتحكم بالشبكة القومية للكهرباء عن حدوث اطفاء كامل للشبكة عند الساعة 9:12مساء اليوم ، وانه تجري عمليات استعادة الشبكة وربط محطات التوليد ، وستعاود الكهرباء تدريجيا ).
وكانت البلاد قد شهدت الشهر الماضي في 10 و21 يناير 2018 لحالة إطفاء كامل للتيار الكهربائي، مما أدى لتعطل مصالح المواطنين، وحتى الساعة الواحدة من صباح 28 فبراير الجاري لم تعود الكهرباء.
الخرطوم/معتصم السر/النيلين