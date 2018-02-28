احتجاز حالتي إصابة بـ”الملاريا” جنوبي مصر أحدهما يحمل الجنسية السودانية

احتجز مستشفى حكومي مصري، مساء الثلاثاء، حالتين ظهرت عليهما أعراض الإصابة بمرض الملاريا جنوبي البلاد.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الصحة في محافظة أسوان إن “الحالتين استقبلهما مستشفى الحميات، إثر ظهور أعراض الإصابة بمرض الملاريا”، وفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية.
وأوضح المصدر أن الحالة الأولى لمواطن مصري مقيم في منطقة الشلاتين بالبحر الأحمر (شرق)، والثانية لشخص يحمل الجنسية السودانية.
وأضاف أنه “تم على الفور وضع الحالتين بغرفة العزل الصحي المخصصة، لتلقي العلاج اللازم لحين تماثلهما للشفاء”.
وتحدث معظم حالات الإصابة بالملاريا بطفيل (بلازموديوم فالسيبارم)، الذي ينتقل من لعاب أنثى البعوض ليدخل مجرى الدم للإنسان عندما تلسعه.
ويمر الطفيل عبر الكبد ويصيب كرات الدم الحمراء حيث يتكاثر فيها بأعداد هائلة، ما يؤدي الى انفجارها وإنتاج المزيد من الطفيل داخل جسم المصاب.
وتقول منظمة الصحة العالمية إن “الملاريا” تقتل نحو 600 ألف شخص سنويا ومعظم الضحايا من الأطفال الرضع والأكبر سناً، وينتشر المرض بشكل أكبر في قارة إفريقيا.
القاهرة/محمد الريس/الأناضول