السلطات تعلن إغلاق (٣) منشآت عشوائية للعطور والكريمات

أعلنت مباحث حماية المستهلك، ضبط مصنعين للعطور بمنطقة زقلونة الصناعية بأمدرمان، وحجز 151 كرتونة عطر جواد الليل، و20 كرتونة عطر ليالي دبي، و20 كرتونة عطر فليرزران، و15 كرتونة من عطر سحر الجمال، و 12 عطر الياسوس، بجانب كرتونتين من عطر الكزز، ولفتت الى أن المنشآت المضبوطة غير مطابقة للمواصفات وتعمل بطريقة عشوائية.
وأوضحت مباحث المستهلك في تعميم صحفي تلقت (الجريدة) نسخة منه أمس، أن المضبوطات تأتي مواصلة لحملتها التي تستهدف منشآت العطور، وتمت وفق معلومات نوعية من مباحث حماية المستهلك وبحضور مختص من الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس.
وقال التعميم إن الفريق الموحد لحماية المستهلك تمكن كذلك من ضبط منشأة ثالثة للكريمات بمنطقه أمدرمان الصناعية، وتم حجز 18 كرتونة كريمات منتهية الصلاحية، و28 كرتونة لوشن كنزة، 3 كراتين لوشن جرجيينز، 4 كراتين كريم جاكسي، وكرتونة لوشن ليمون فريش، وأضافت أن المضبوطات غير مسجلة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاة المنشآت المضبوطة.
الخرطوم: تقوى موسى
صحيفة الجريدة