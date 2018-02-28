الهلال يرفع من نسق التحضيرات لمنازلة أبناء التبلدي

عاد فريق الكرة بالهلال لمواصلة تحضيراته الجادة استعدادا لمباريات الدوري الممتاز ومواجهات دوري أبطال أفريقيا، ويسعى الطاقم الفني بقيادة فارياس إلى تجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا للاستحقاقات المرتقبة، وسينازل الأزرق هلال الأبيض يوم الجمعة المقبل بملعب الجوهرة الزرقاء في ثاني مباريات الهلال في الدوري.
مران ساخن
أجرى الأزرق مرانا مساء أمس بملعبه بأم درمان بمشاركة جميع اللاعبين عدا المصابين وبإشراف فارياس وطاقمه المعاون، واشتمل التدريب على الإحماء والجري حول الملعب وتفكيك العضلات بجانب التهديف وتنفيذ بعض الجمل التكتيكية، وخصص المدرب جزءا من المران لمعالجة الاخطاء التي صاحبت أداء اللاعبين في مباراة فهود الشمال.
الشعلة والثعلب يدخلان الخيارات
قدم ثنائي الفرقة الزرقاء وليد الشعلة وصهيب الثعلب مستويات مبهرة في التدريبات الأخيرة، وسجل الأول جملة من الأهداف في التجارب الودية التي خاضها المرابط عندما غادرت البعثة إلى ليبيريا فيما أبدع الثاني في خط الوسط، وكان المدرب العام محمد الطيب قدم تقريرا لفارياس أوصى خلاله بضرورة مشاركة الثنائي، وينتظر أن يكون اللاعبان ضمن خيارات المدرب في لقاء هلال التبلدي.
هارون: لقاء هلال التبلدي بروفة للتوغولي
قال الباشمهندس محمد عبد اللطيف هارون رئيس القطاع الرياضي بنادي الهلال إن هلال التبلدي فريق كبير لديه العديد من العناصر الدولية في صفوف المنتخب ونتائجه الجيدة تؤكد ذلك، وأضاف: مواجهة الجمعة بالنسبة للفرقة الزرقاء خير إعداد للمشوار الأفريقي خاصة وأن المدرب فارياس أراح بعض العناصر في مباراة الأمل عطبرة لتجهيز بدلاء في مستوى الأساسيين، ومؤكد أن الجهاز الفني يدرك أهمية بطولة الممتاز حيث أنها من الأولويات الأساسية ولن يكون هنالك تفريط فيها.
برازيلي الهلال يجهز بديل جيوفاني
يسعى المدير الفني للهلال لتجهيز بديل لساحر السامبا جيوفاني مارنهاو الذي تعرض للطرد في لقاء الأمل عطبرة وبالتالي سيغيب اللاعب عن مباراة أزرق كردفان الدورية، ويعتبر النجم الصاعد الصادق شلش من أبرز المرشحين للمشاركة بصفة أساسية في جولة التبلدي بجوار البلدوزر محمد موسى على أن يلعب القائد مدثر كاريكا في وظيفة الوسط المهاجم.
الخرطوم – عثمان الاسباط
صحيفة اليوم التالي