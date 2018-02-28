المشاكل الإدارية لم تمنع الأحمر من الانتصارات في الممتاز

يختتم فريق كرة القدم بنادي المريخ اليوم تحضيراته لمباراته غدا أمام مريخ الفاشر المؤجلة من الأسبوع الثالث لمسابقة الدوري الممتاز بسبب مشاركة المريخ في البطولة الأفريقية، وأدى الفريق مرانه الأساسي أمس وسط اهتمام كبير من قبل الجهاز الفني على الرغم من المعاناة الإدارية والاجتماعات التي عقدتها أطراف الأزمة كل على حدة، ويتوقع أن تشهد الساعات القادمة انفراجا في الأزمة التي تسبب فيها المجلس المحلول بعدم تسليمه للنادي عقب قرار وزير الشباب والرياضة، ووجد فريق الكرة صعوبات بالغة بعد أن تسلم المجلس النادي، وتسبب في وداع الفريق للبطولة الأفريقية بسبب المشاكل المالية التي عاني منها طوال فترته وتسببت في إعاقة مسيرة النادي.
وشهدت تحضيرات الفريق في الفترة الماضية معاناة واضحة بسبب تضارب المجلسين في القرارات غير أن الأحمر عاد من رحلة بورتسودان سالما عقب فوزه على السوكرتا.
وستكون المباراة أمام السلاطين غدا ثالث مباراة للأحمر على ملعبه، بعد مباراتي ودهاشم سنار في الجولة الأولي.
المعاناة لم تمنع نجوم المريخ من التقدم في الممتاز
على الرغم من الظروف الصعبة التي تعرض لها المريخ على المستويين الفني والإداري بالصراعات المحتدمة ومعاناة مجلس المريخ وعلى الرغم من الخسارة المؤلمة بالخروج من الأبطال في توقيت مبكر للغاية لم يعهده الفريق في السنوات الأخيرة غير أن الفريق حافظ على تقدمه في مسابقة الدوري الممتاز مستفيدا من الاسم الكبير للمريخ وخبرة بعض نجومه ليحقق الفريق فوزين في المسابقة ويقترب من الصدارة، وسيكون أمام نجوم المريخ فرصة كبيرة في التركيز على الممتاز بعد أن فقد الفريق أي فرصة في التنافس الخارجي، وحال حقق الأحمر الفوز غدا فسيستعيد توازنه بدرجة كبيرة لكون قدامى المحاربين ونجوم الخبرة اقتربوا كثيرا من إكمال قوام التشكيلة الأساسية وهو ما سيسهل كثيرا من مهمتهم في إعادة درع الدوري لخزائنهم بعد غياب موسمين متتاليين، المريخ قادر على تحقيق انتصارات متتالية في النسخة الحالية والظفر بالدرع حال استعاد النادي توازنه الإداري لكون الفريق يملك عناصر مميزة للغاية تملك خبرات وافرة وإمكانات كبيرة منحتهم التفوق كثيرا في السنوات الأخيرة.
مجلس المريخ المحلول يتصدع واستقالة مفاجئة لنائب الأمين العام
دفع نائب الأمين العام بمجلس نادي المريخ السوداني المحلول، أحمد مختار، باستقالته من المجلس صباح أمس، وأكد مختار أنه قرر الابتعاد نهائياً عن العمل بالمجلس لذلك دفع باستقالته، وعزا استقالته لعدد من الأسباب من بينها تطورات الأوضاع الإدارية بالنادي، والظروف المحيطة حاليا، وأعرب أحمد مختار عن تمنياته بالتوفيق لزملائه في المجلس، وذكر بأن القرار جاء بمحض إرادته وبعد دراسة متأنية .وكان مختار قد دفع باستقالته في مجموعة التواصل الاجتماعي (واتس اب) الخاص بأعضاء المجلس.
وتفيد المتابعات أن الأمين العام طارق المعتصم، أول من رد على حديث نائبه أحمد مختار، معلناً موافقته على خطوته الخاصة بالاستقالة والابتعاد. وذكر أنه كان أول من اتخذ هذا القرار لتنامي الرغبات برحيل المجلس المحلول بالإضافة إلى قرار الجهات المسؤولة الخاصة برحيله.
شورى المريخ يطالب المجلس المحلول بتسليم النادي للجنة التسيير
أصدر مجلس شوري المريخ بيانا أمس طالب فيه مجلس الإدارة المحلول بمراعاة مصلحة النادي والإسراع في عميلة التسليم والتسلم مشيرا إلى أن مجلس الشورى وبعد رجوعه للنظام الأساسي للمريخ تأكد من أن النادي لم يعدل في النظام وما يزال يتبع لولاية الخرطوم وعليه فإن قرار الوزير بحل المجلس يعتبر نافذا، وأكد الشورى في بيانه أن المجلس واجه صعوبات بالغة خلال فترته الماضية بعد أن ظل فترة طويلة بلا رئيس ما ترتب عنه مشاكل وأزمات مالية تسببت في أضرار بالغة بالكيان، ومنح الشورى مجلس المريخ حقه في التقاضي مطالبا في الوقت ذاته لجنة التسيير الجديدة بأن تعكف على إجراء تغيير في النظام الأساسي حتى تمنح الحماية للمجلس المنتخب في الفترة المقبلة بعد انتهاء أمد اللجنة الحالية.
صحيفة اليوم التالي