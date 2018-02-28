أمر بالقبض على طالب جامعي شرع في قتل زميلته

أصدرت المحكمة الجنائية بحري برئاسة القاضي هاني محجوب أمس (الثلاثاء) أمرا بالقبض على شاب يواجه اتهامات بالشروع في قتل طالبة جامعية بسكين، مما تسبب في إصابتها بالجراح العمد، وجاء قرارها بعد تغيب المتهم عدة مرات عن جلسات محاكمته، وحسب الاتهامات التي أوقفت بها الشرطة المتهم عندما تلقت بلاغا يفيد في مضمونه عن إصابة فتاة بسكين على يد شاب، ونقلت المصابة إلى المستشفى، وباشرت إجراءات جنائية في مواجهة المتهم وقبض عليه بتهمة الشروع في القتل تحت طائلة المادة (20130) من القانون الجنائي، وكشفت التحريات أن الفتاة المجني عليها أثناء وقوفها مع زميلها المتهم في الشارع العام حضر أحد أقاربها وتشاجر معه وتم فض الشجار، وعادت الفتاة إلى منزلهم فاتصلت والدتها بالمتهم وطلبت منه الحضور إلى المنزل وإرجاع هاتف ابنتها الذي كان معه، وبحضوره تطور النقاش ونشبت مشاجرة انتهت بإصابة الفتاة بسكين عندما حاول المتهم الدفاع عن نفسه فطعنها، واتخذت إجراءات جنائية ضده وأخضعته للتحقيقات، وأوصت النيابة بمحاكمته بتهمة الشروع في القتل، وعقدت المحكمة عددا من الجلسات وبموجبها تم إعلان المتهم للمثول أمامها، ولعدم حضوره أمرت المحكمة بالقبض عليه.
بحري – إبتسام
صحيفة اليوم التالي