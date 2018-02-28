اتحاد العمال يطالب بتأجيل انتخابات 2020

دفع المهندس يوسف علي عبد الكريم، رئيس اتحاد عمال السودان، بمبادرة لإلغاء وتأجيل الانتخابات المقبلة واستمرار الرئيس البشير وحكومة الوفاق حتى عام 2025. وقال يوسف في لقاء ضم المكتب التنفيذي للاتحاد بمحمد طاهر أيلا والي الجزيرة بمكتبه، أمس، قال إن الحركة النقابية لن تترك القضايا الوطنية للأحزاب والنخب السياسية، وشدد يوسف على أن الحوار الوطني الذي أفرز حكومة الوفاق يعتبر من اسمى الديمقراطيات، وأضاف: “لا نود خوض الانتخابات، وباسم الحركة النقابية نطالب باستمرار الرئيس حتى 2025″، ومن جهته أكد محمد طاهر أيلا والي الجزيرة استعداد حكومته للتعاون بعد أن أوفت باستحقاقات العاملين، ونفى أيلا إخطاره بالمغادرة لشغل منصب على المستوى الاتحادي، مؤكدا أنهم الآن مستعدون لعبور المرحلة التي شهدتها الولاية سابقاً، معلنا استعداد الحكومة لإقامة انتخابات المجلس التشريعي.
ود مدني – حسن محمد علي
صحيفة اليوم التالي