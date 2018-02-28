إحالة بلاغ المتهم بقتل زوجته في نقاش أسري للمحكمة

أحالت النيابة المختصة بالحاج يوسف بلاغ رجل قتل زوجته في مشاجرة حدثت بينهما داخل منزلهم بالحاج يوسف، إلى محكمة الجنايات بالحاج يوسف ووضع أمام القاضي حامد محمد سعيد لمحاكمته، وحسب الوقائع الأولية للقضية أن نقاشا أسريا حدث بين المتهم وزوجته لكنه تطور فسدد لها طعنة بسكين أصابتها بالأذى الجسيم، وتلقت الشرطة إخطارا بالحادثة ودونت بلاغا بتهمة الأذى الجسيم في مواجهة المتهم بموجب أورنيك جنائي وتم إسعافها إلى المستشفى لتلقيها العلاج، بيد أنها توفيت متأثرة بجراحها وعدلت النيابة مادة الاتهام للقتل العمد تحت نص المادة (130) من القانون الجنائي، وبأمر تشريح صادر من النيابة أرسلت الجثمان إلى الطب الشرعي للكشف عليه بواسطة الطبيب الشرعي ليبين لهم أسباب الوفاة، فيما ألقت الشرطة القبض على المتهم وإخضاعه لتحقيقات بالتهمة المنسوبة إليه، وعقب اكتمال التحريات في البلاغ أوصت النيابة بتقديم المتهم إلى المحكمة بتهمة قتل زوجته عمدا.
شرق النيل – إبتسام خالد
صحيفة اليوم التالي