والي الخرطوم: يقف على ترتيبات امتحانات شهادة الأساس

تسلّم الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين، والي ولاية الخرطوم، تمام جاهزية وزارة التربية والتعليم بالولاية لانطلاقة امتحانات شهادة الأساس للعام (2017-2018)، الاثنين الخامس من مارس المقبل.
إلى ذلك، اطمأن الوالي على كافة الترتيبات الفنية والإدارية والأمنية المتعلقة بسير الامتحانات، وفي ذات السياق شدد الوالي على ضرورة تجويد الأداء وإحكام السيطرة والاستعانة بكافة الجهات ذات الصلة حتى تخرج امتحانات الأساس لهذا العام وفق ما هو مطلوب.
وقال الدكتور فرح مصطفى فرح، وزير التربية والتعليم بالولاية، إن عدد الجالسين لهذا العام (154654) طالباً وطالبة، البنين (77061) والبنات (77593)، بنسبة زيادة (3.1 %) عن العام السابق.
صحيفة اليوم التالي