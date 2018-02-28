رئيسا أركان الجيش السوداني والسعودي ..إلتقيا في الرياض وأقيلا سوياً في اليوم التالي

تبادل رواد مواقع التواصل الإجتماعي ” بإستغراب ” صورة تجمع الفريق أول مهندس عماد مصطفى عدوي رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش السوداني والفريق أول عبد الرحمن صالح البنيان رئيس أركان الجيش السعودي، خلال لقائهما بالعاصمة السعودية الرياض يوم الإثنين، وتصادف إقالتهما معاً من رئاسة الأركان في الجيشين وإحالتهما للتقاعد في صبيحة اليوم التالي، بحسب مانقل محرر (كوش نيوز) الأمر الذي دعا متصفحون على مواقع التواصل الإجتماعي أن يعلقوا على الصورة التي تجمعهما قائلون 🙁 كأنهما كانا يودعان بعضهما ) فيما علق أحدهم بمثل سوداني دارج قائلاً: صارت مثل ( ديك المسلمية يعوعي وبصلتو يحمرو فيها) بينما تساءل أحدهم بطرافة ( بالله مين النحس على الثاني ).
وكانت تغييرات واسعة جرت في قيادة الجيشين السعودي والسوداني شملت إقالات في رئاسة أركان جيش البلدين وإحالات للتقاعد، قد تزامن إعلانها في يوم واحد الثلاثاء 27فبراير، ولم تُنشر قراءة لمحللين ضالعين تربط بين تزامنهم في البلدين سياسياً .
ابومهند العيسابي
الخرطوم (كوش نيوز)