الرئاسة تؤكد دعمها لبرامج الاتحاد العام للطلاب السودانيين

أكد رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، دعم رئاسة الجمهورية لكافة برامج وخطط الاتحاد العام للطلاب السودانيين، مشيراً إلى أهمية تعزيز رسالة الاتحاد في بناء جيل يسهم في تعزيز النهضة. ووجَّه بتوسيع مشروعات الحماية الاجتماعية للطلاب.
واطلع البشير، لدى لقائه في مكتبه في القصر الجمهوري، الأربعاء، رئيس الاتحاد العام للطلاب السودانيين، عمار علاء الدين حسن، على انطلاق دورة الاتحاد للأعوام 2017- 2019م، وخطته في محاورها المختلفة، خاصة مشروعات الحماية الاجتماعية.
وأوضح رئيس الاتحاد، في تصريحات صحفية، أن رئيس الجمهورية أشاد بجهود الاتحاد خاصة في ما يلي مشروعات الحماية الاجتماعية. ووجّه بتوسيع دائرتها وسط الطلاب وإكمال النواقص في التأمين الصحي.
وأكد رئيس الاتحاد أن أكثر من مليون طالب استفادوا من محور دعم الوجبة، وإدخال 62% من طلاب التعليم العالي تحت مظلة التأمين الصحي.
شبكة الشروق