تصدير أكثر من 31 مليون رأس ماشية خلال 8 أعوام

أعلنت الحكومة تصدير أكثر من 31 مليون رأس من الماشية في الفترة من 2008 – 2016، بعائدات بلغت 970 مليون دولار سنوياً. ونوَّه وزير الثروة الحيوانية، بشارة أرو إلى السعي لتحقيق عائدات من التصدير، لتبلغ مليار دولار العام المقبل.
وأَضاف “نخطط لتطوير قطاع الثروة الحيوانية من خلال حزمة من المشاريع، كإنشاء 18 مستشفى بيطرياً، و180 وحدة بيطرية متحركة”. وتابع “الوزارة تمتلك المال الكافي لتحقيق تلك المشروعات”.
وأعلنت الحكومة في نوفمبر الماضي، أن الثروة الحيوانية في البلاد تقدر بــ120 مليون رأس، بلغ عائد صادراتها 868 مليون دولار للعام 2016.
شبكة الشروق