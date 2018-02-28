الزمام زينة للزوج
السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخنا … أنا بسأل من الزمام هل حلال أم حرام … ليس الملصق بل الذي تثقب له الأنف؛ إذا فعل زينة للزوج .. ويقلع خارج البيت لكن فتحة الأنف ربما تكون ظاهرة .. افدني يا شيخنا جزاك الله خير
الاجابه:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد.
فلا حرج على المرأة في أن تتزين لزوجها بكل أنواع الزينة؛ إلا ما ورد النهي عنه كالوصل والنمص والوشم والوشر والتفليج، وكذلك ما كان فيه ضرر على المرأة، وقد قالت أمنا عائشة رضي الله عنها لإحدى النساء “لو استطعت أن تخلعي عينيك من محجريهما وتضعي غيرهما لزوجك فافعلي” وعليه فلا حرج في استعمال الزمام المذكور في السؤال، والزوجة مأجورة على تزينها لزوجها؛ والله الموفق والمستعان.
فتاوي
الشيخ: د. عبد الحي يوسف