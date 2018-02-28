كوش نيوز: إلتهاب حاد يدخل عالِم الآثار السويسري المُحب للسودان العناية المكثفة

أصيب عالم الآثار السويسري المُحب للسودان “شارلي بونيه” يوم الاثنين بإلتهاب رئوي حاد، إستدعى إسعافه وتنويمه بالعناية المكثفة، بمستشفى ” جنيف”، وكانت ( كوش نيوز) قد أجرت إتصالاً مساء الأربعاء بمقربين له أفادوا بإستقرار حالته وخروجه إلى غُرفة النقاهة اليوم.
ويُعد عالم الآثار “بونيه” من المحبين والمروجين لحضارة السودان، وأول عالم آثار يؤكد للعالم بالشواهد بأن الحضارة السودانية أقدم الحضارات وأن السودان لديه حضارة متنوعة تُعتبر من أعرق وأهم الحضارات في العالم، وأشار إلى أن حضارة كرمة تُعد أول دولة سودانية مستقلة، وأقدم مدينة إفريقية، وأكبر مركز عمراني وحضري في إفريقيا.
وقضى عالم الآثار السويسري شارل بونيه 43 سنة في التنقيب في السودان عن آثار الحضارة النوبية، وبالأخص آثار عاصمتها كرمة، وقدَّم الكثير من المعلومات والمعطيات المهمة عن بعض المعالم المجهولة، وأبحاثه في منطقة كرمة، بمثابة إعادة التنقيب في إحدى أكبر مقابر ما قبل التاريخ، وقد أسس متحفاً لحضارة كرمة السودانية “بجنيف ” .
ابومهند العيسابي
الخرطوم (كوش نيوز)