استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه في السودان

إستقرت العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني يوم الأربعاء 28 فبراير 2018 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة كوش نيوز بالخرطوم ،سجل الدولار 32.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 8.50 جنيه، وهي نفس أسعار يوم الثلاثاء.
يوم الثلاثاء 27 فبراير 2018 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة كوش نيوز بالخرطوم ،سجل الدولار 32.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 8.50 جنيه.
يوم الإثنين 26 فبراير 2018 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة كوش نيوز بالخرطوم ،سجل الدولار 31.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 8.20 جنيه.
يوم الأحد 25 فبراير 2018 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة كوش نيوز بالخرطوم ،سجل الدولار 30.50 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 8.10 جنيه.
واستقرت أسعار العملات الأجنبية بالخرطوم، طوال الأسبوع الماضي، وفي ختام تعاملات الأسبوع يوم الخميس 22 فبراير 2018، سجل الدولار 30.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 8.00 جنيه في السوق الموازية.
وبإطلاع محرر كوش نيوز على موقع بنك السودان الرسمي، فقد تقرر أن يكون سعر الدولار الأمريكي ليوم الخميس الموافق 1 مارس 2018م، 27.1680جنيهاً للحد الأدنى والسعر التأشيري 28.3000 جنيهاً والنطاق الأعلى 29.4320 جنيهاً ، أي أن معدل النطاق ±4%،.
أحمد الفاضل
الخرطوم (كوش نيوز)