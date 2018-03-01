الهلال يؤدي بروفته الرئيسية لمباراة أزرق التبلدي الدورية

يوالي فريق الكرة بنادي الهلال تحضيراته الجادة تأهبا لمواجهة هلال التبلدي غدا (الجمعة) بملعب الجوهرة الزرقاء في ثاني مباريات حامل اللقب بالمسابقة، وكان الأزرق تعادل مع الأمل عطبرة بمدينة الحديد والنار بدون اهداف ليهدر نقطتين في استهلالية المشوار، ويسعى الإطار الفني لمعالجة الأخطاء والإعداد بشكل مثالي لأبناء كردفان.
مران ساخن
أجرى الأزرق مرانا مساء أمس بملعبه بأم درمان شهد مشاركة جميع اللاعبين عدا المصابين، وأشرف على التدريب سيرجيو فارياس وطاقمه المعاون، ليناردو، ماركو رودريغو وجيبا ومحمد الطيب، واشتمل المران على الإحماء والجري حول الملعب وتفكيك العضلات بجانب التهديف وتنفيذ بعض الجمل التكتيكية، وأجريت تقسيمة ساخنة نفذ من خلالها المدرب عددا من التمارين المتنوعة، وأخضع جيبا حراس المرمى لتدريبات قوية.
البروفة الرئيسة
يؤدي الهلال بروفته الرئيسة لمباراة أزرق عروس الرمال مساء اليوم بالجوهرة بمشاركة جميع العناصر، وسيعمل المدرب على تطبيق الاستراتيجية التي ينوي تنفيذها في الجولة بجانب اختيار المجموعة التي ستلعب المباراة.
مجلس الهلال في قلب الحدث
أظهر مجلس إدارة نادي الهلال بقيادة الرئيس أشرف الكاردينال اهتماما كبيرا بمباراة الغد أمام هلال الأبيض، وشكل عدد من أعضاء المجلس حضورا في التدريبات بغرض رفع الروح المعنوية للاعبين، فيما ظل منسوبو القطاع الرياضي في حالة تواصل مع الطاقم الفني وذلك لأجل توفير جميع المعينات بجانب حضور التمارين اليومية، ويدرك المجلس الأزرق صعوبة وأهمية اللقاء من واقع قوة وشراسة المنافس فضلا عن ضرورة كسب الجولة لأجل مصالحة الجماهير واستعادة نغمة الانتصارات في الممتاز، ويسعى الهلال للمحافظة على اللقب هذا الموسم بعد أن توج بالدرع العام الماضي.
الهلال يستعيد جهود أربعة لاعبين
سيدفع فارياس بالرباعي الكاميروني مكسيم فودجي، السموأل ميرغني، محمد أحمد بشير بشة والقائد مدثر كاريكا في لقاء هلال شيكان ضمن التشكيلة الأساسية، وكان الجهاز الفني أراح اللاعبين الأربعة ولم يدفع بهم في مباراة فهود الشمال الأمر الذي أدى لفقدان الفريق لنقطتين غاليتين، ووجه عدد من الفنيين انتقادات عنيفة للمدرب البرازيلي بسبب إبعاد الرباعي.
الخرطوم – عثمان الاسباط
صحيفة اليوم التالي