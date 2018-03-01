إنصاف مدني: لم أرفض التقاط صورة مع (معجب) والبعض يحاول (تضخيم) الأمور ليس إلا!

أبدت الفنانة الجماهيرية إنصاف مدني دهشتها الشديدة من الانتقادات التي وُجِّهت لها خلال اليومين الماضيين بسبب رفضها التقاط صورة مع أحد المعجبين، وقالت إنصاف في تصريح خصت به (كوكتيل) إن من انتقدوها لم يتحروا المعلومة الصحيحة ولم يتريثوا حتى يفهموا الموضوع من كل جوانبه، مضيفة: (أنا لم أرفض التقاط صورة في حياتي كلها مع أي أحد، وكل الموضوع أنني كنت أسابق الزمن للحاق بموعد مناسبة، وأعتقد أن احترامي لمواعيد الآخرين شيء ضروري ويأتي في أولويات أي إنسان محترم)، واختتمت إنصاف: (هناك بعض من يحاول أن يضخم الأمور، ولهؤلاء أقول: “اتقوا الله”).
صحيفة السوداني
2 التعليقات
Ali sdeeq
2018/03/01 at 2:37 م (UTC 2) رابط التعليق
منو اللي ماعندو موضوع المعجب بالحاجة ست الدلوكة
لا خلقة لا أخلاق ولا صوت ولا غناء
الله يرحم الحال
بعض منهم يكذب ع نفسة للشهرة
Ali sdeeq
2018/03/01 at 2:38 م (UTC 2) رابط التعليق
الحصاحيصا كمبو الكنار والمحالج