المتهم بقتل طفلي زوجته بكسر عنقيهما ينكر ارتكاب الجريمة

نفى المتهم بقتل طفلي زوجته بكسر عنقيهما بمنطققة الحاج يوسف ارتكاب الجريمة وأقواله في يوميات التحري والاعتراف القضائي، التي تمت تلاوتها عليه في استجوابه بمحكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي حامد محمد سعيد أمس (الأربعاء)، وذكر أنه في يوم الحادثة الأولى كان بمنطقة الباقير وعندما علم بالحادثة حضر إلى منزل أسرة زوجته، وعليه حددت المحكمة جلسة أخرى لتوجيه تهمة للمتهم أو عدمها بحضور ممثل الاتهام ممثل الاتهام الأستاذ عثمان العاقب والدفاع عن المتهم الأستاذ سمير مكين، وحسب الاتهامات التي أوقفت بها الشرطة المتهم أن بلاغا تلقته يفيد عن مقتل طفل داخل منزل مهجور، على إثره تحرك فريق منها إلى مسرح الحادث يرافقهم فريق من الأدلة الجنائية واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة، فيما أرسلت الجثمان للطب الشرعي للكشف عليه من قبل الطبيب الشرعي ليبين لهم أسباب الوفاة، وقادت التحريات للقبض على المتهم ومن خلال التحقيقات الأولية معه أفاد بأنه حضر من منزله إلى منزل خالة زوجته بالحاج يوسف، وكان مخمورا وشاهد المجني عليها الأولى وهي ابنة زوجته، فقام بكسر عنقها وإلقائها في المرحاض، وأضاف المتهم أنه وبعد شهرين من الحادثة الأولى عاد مرة أخرى مع زوجته الى منزل أسرتها وأثناء خروجه، أي المتهم، من المنزل لحق به المجني عليه الثاني (ابن زوجته) وتمكن أيضا من كسر عنقه وإلقائه في منزل مهجور، ودون اعترافا قضائيا بجريمته، وعند اكتمال التحريات أوصت النيابة بتقديم المتهم للمحكمة بتهمة القتل العمد لمخالفته المادة (130) من القانون الجنائي.
شرق النيل – إبتسام خالد
صحيفة اليوم التالي
1 التعليقات
كالو
2018/03/01 at 2:45 م (UTC 2) رابط التعليق
الاعدام شنقا ….