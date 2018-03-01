“المؤتمر الوطني” يلمح للجلوس مع رافضي الحوار الوطني

قال فيصل حسن إبراهيم، مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب، إن الفترة المقبلة ستشهد مراجعة النظام الأساسي وإعادة الهيكلة والنظر في وثيقة الإصلاح لاستمكال الإصلاح، موضحاً أن عملية بناء الحزب ستبدأ في أكتوبر المقبل.
ووصل نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب إلى ولاية نهر النيل، في أول جولة ولائية له بعد تعيينه مساعداً لرئيس الجمهورية ونائباً لرئيس الحزب، حيث خاطب اجتماع المكتب القيادي للمؤتمر الوطني بولاية نهر النيل بقاعة جرش بعطبرة.
وأكد إبراهيم أن القضية الأساسية في المرحلة المقبلة هي تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وقيادة حوار مع الذين لم يشاركوا لانضمامهم للحوار.
صحيفة اليوم التالي