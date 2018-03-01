(كالآتي) يفتح ملف الأطباء المزيَّفين عبر الشاشة الزرقاء… مأمون حميدة: ضبط 300 طبيب مزيف ليس بالأمر المزعج!

ناقش برنامج (كالآتي) على قناة النيل الأزرق أمس الأول ظاهرة الأطباء المزيفين بالمؤسسات الطبية السودانية وذلك في أعقاب كشف الجهات المختصة لحوالي 300 طبيب مزيف يمارسون المهنة في قلب العاصمة في حدث مؤسف هزَّ ثقة المواطنين في غالبية الكوادر والمؤسسات الطبية، عقب صدور قرار بإغلاق مستشفى أجنبي بالخرطوم لذات السبب، وقال مقدم البرنامج (عمار شيلا) إن الظاهرة خطيرة لأن العدد غير المكتشف ربما يكون أكبر، متسائلاً عن عدد ضحايا الأطباء المزيفين، كما أجرى البرنامج اتصالاً هاتفياً بالدكتور مأمون حميدة وزير الصحة بولاية الخرطوم لمعرفة تفاصيل الظاهرة؛ حيث أشار الوزير إلى أن ضبط 300 طبيب مزيف خلال ثلاث سنوات لا يعتبر أمراً مزعجاً، وأشار الوزير إلى أن ما حدث من ضبطيات نتاج لمجهودات بذلت من إدارة المؤسسات العلاجية والمباحث بعد ترتيب القانون الذي لم يعد موجوداً قبل خمس سنوات.
صحيفة السوداني
3 التعليقات
Ali sdeeq
2018/03/01 at 2:54 م (UTC 2) رابط التعليق
بالله عليك يا دكتور؟؟؟
300 ألف دكتور خلال 3سنوات عدد بسيط.معدل 💯 ألف دكتور سنوياً وعدد بسيط اتمني يكون مركز أدم وحواء فيه دكاترة مزيفييين
طيب سؤال ممكن ماهي مهام وزارة الصحة في السودان ؟؟ بتعرف لفرض رسوم علي مداخل ومخارج المستشفيات فقط والتجارة في الدواء والمطاعم في الكليات والجامعات والمستشفيات وتربية القطط والكلاب
Ali sdeeq
2018/03/01 at 2:58 م (UTC 2) رابط التعليق
وين ألشيخ أبو قردة في وضع الصامت ومستلمها عمك أبو صلعة
عصام تاج السر
2018/03/01 at 3:44 م (UTC 2) رابط التعليق
300طبيب و ليس 300 ألف …ركز أثناء القراءة يAli