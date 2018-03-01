“الأمة القومي” يوصي المهدي بتأجيل عودته للخرطوم

قال حزب الأمة القومي، أمس (الأربعاء)، إن رئيس الحزب الصادق المهدي قبل توصية لمجلس التنسيق الأعلى بتأجيل عودته من القاهرة للبلاد، على أن يحدد ميقاتها لاحقا.
وأوصى المجلس في اجتماعه الاثنين الماضي بأن تتأجل عودة المهدي، التي تقررت في وقت سابق أن تكون في بداية مارس المقبل، وذلك “لمشاركته في اجتماعين مهمين خلال شهر مارس بباريس وأديس أبابا، لتحديد موقف موحد لقوى نداء السودان.” وتشير “سودان تربيون” إلى أن اجتماع قوى “نداء السودان” ينتظر أن يكون في الأسبوع الثاني من مارس.
وبحسب بيان لحزب الأمة أن تأخر المهدي من أجل “مهمة تحقيق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل والانفتاح نحو جميع القوى السياسية العاملة من أجل نظام جديد”.
صحيفة اليوم التالي
1 التعليقات
Algnral algali
2018/03/01 at 4:15 م (UTC 2) رابط التعليق
فى ستين يا خسى السياسة وصلت ال80 و ما عندك ولادة سياسية يتذكروك بيها خليك محل ما انت حجة وموتة فى الأزهر