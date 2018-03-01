مدير جامعة السودان المفتوحة يعلن عن إعفاء كامل لنزلاء السجون في كآفة أنحاء السودان من الرسوم الدراسية

أعلن بروفيسور عبد الرؤوف أحمد عباس البدوي مدير جامعة السودان المفتوحة عن زيادة الإعفاء من الرسوم الدراسية الذى تقدمه الجامعة لنزلاء سجن مدينة الهدي الإصلاحية من 50% الي 100%، وتعميمه ليشمل النزلاء في كآفة أَنحاء السودان ، وذلك فى إطار تحقيق رسالة الجامعة المتمثلة في التعليم للجميع وخدمة المجتمع .
جاء ذلك لدي استقباله للسيد وزير الداخلية الفريق شرطة دكتور حامد منان ومدير عام قوات الشرطة الفريق أول هاشم عثمان حسين، والسيد مدير مدينة الهدي الإصلاحية اللواء الكامل الجيلاني أبو شامة وقيادات وزارة الداخلية.
وأشاد السيد وزير الداخلية الفريق شرطة دكتور حامد منان بهذه المبادرة غير المسبوقه من جامعة السودان المفتوحة الأمر الذى يعكس إهتمام الجامعة بخدمة المجتمع وتشجيعها لهذه الفئة التى ظل العامل المادي يحول بين كثيراً من المستوفين منهم لشروط القبول في الجامعات وبين الحصول علي شهادات جامعية.
سونا.