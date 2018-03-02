كشف مصدر مقرب من المذيعة عفاف حسن أمين عن اتجاهها لساحات القضاء عبر شكوى ضد المذيعة نسرين النمر تتهمها عبرها بالاستيلاء على فكرتها عبر برنامج (عرق جبين ) بعد أن أنتجته عفاف عبر شركة نسرين العام الماضي واعدته عفاف وشرعت نسرين-حسب الأخبار يوم الخميس- في تسجيله هذا العام بمشاركة الفنانة شادن حسين كبديلة لعفاف ، الجدير بالذكر ان البرنامج بنفس هذا المسمى هو فكرة مشتركة بين عفاف والمخرج الطيب الصديق تم تقديم حلقات منه قبل ثلاثة سنوات.
الخرطوم (كوش نيوز)
عفاف تتهم نسرين النمر بالاستيلاء على (عرق جبين)
كشف مصدر مقرب من المذيعة عفاف حسن أمين عن اتجاهها لساحات القضاء عبر شكوى ضد المذيعة نسرين النمر تتهمها عبرها بالاستيلاء على فكرتها عبر برنامج (عرق جبين ) بعد أن أنتجته عفاف عبر شركة نسرين العام الماضي واعدته عفاف وشرعت نسرين-حسب الأخبار يوم الخميس- في تسجيله هذا العام بمشاركة الفنانة شادن حسين كبديلة لعفاف ، الجدير بالذكر ان البرنامج بنفس هذا المسمى هو فكرة مشتركة بين عفاف والمخرج الطيب الصديق تم تقديم حلقات منه قبل ثلاثة سنوات.