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منوعات

2018/03/02

2018/03/02


عفاف تتهم نسرين النمر بالاستيلاء على (عرق جبين)



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كشف مصدر مقرب من المذيعة عفاف حسن أمين عن اتجاهها لساحات القضاء عبر شكوى ضد المذيعة نسرين النمر تتهمها عبرها بالاستيلاء على فكرتها عبر برنامج (عرق جبين ) بعد أن أنتجته عفاف عبر شركة نسرين العام الماضي واعدته عفاف وشرعت نسرين-حسب الأخبار يوم الخميس- في تسجيله هذا العام بمشاركة الفنانة شادن حسين كبديلة لعفاف ، الجدير بالذكر ان البرنامج بنفس هذا المسمى هو فكرة مشتركة بين عفاف والمخرج الطيب الصديق تم تقديم حلقات منه قبل ثلاثة سنوات.
الخرطوم (كوش نيوز)

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