مذيعة سودانية تقطع تقديم فقرتها بسبب سقوط (طقم أسنانها)

قطعت مذيعة بإحدى الإذاعات تقديم فقرات حفل منقول على الهواء بسبب سقوط الجزء الأعلى من طقم أسنانها المركب، الأمر الذي أحدث ربكة لدقائق معدودة قبل تدارك الموقف ليواصل أحد الضيوف تقديم فقرات الحفل .
وتعود التفاصيل وبحسب صحيفة السوداني أن المذيعة كانت قد قامت بتركيب طقم أسنان إلا أن الطقم تعرض لخلل ليصبح مهزوزاً وأثناء تقديمها للحفل الذي أقيم داخل إحدى الفنادق الفخمة سقط طقم الأسنان (المركب) أمامها لتسارع المذيعة منزعجة لمغادرة المنصة ليتولى أحد ضيوف الحفل مواصلة تقديم فقرات البرنامج الذي ضم أجانب .
الخرطوم (كوش نيوز)