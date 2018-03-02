وزير الكهرباء السوداني: خروج الإمداد الإثيوبي سبب “الإطفاء العام”

قال وزير الموارد المائية والكهرباء والري، معتز موسى، إن خروج نحو 200 ميقاواط من خط كهرباء الإمداد الإثيوبي كان سبباً في الإطفاء العام الذي حدث للشبكة يوم الثلاثاء، مشيراً إلى أنه ليست هناك حصانة ضد الأعطال.
وأفاد موسى، خلال حديثه لبرنامج (لقاء خاص) الذي بثته قناة (الشروق)، عشية الخميس، بأن محطات الكهرباء تعمل على مدار الساعة، مواجهة بتحديات فنية، بجانب الطلب اليومي على الكهرباء بنفس المتاح من التوليد. وزاد “كل ماكينة تحمل مطلب للمستهلكين”.
وأقرَّ بأنه لا يوجد أي احتياطي من الكهرباء لتعويض الأحمال التي فقدت بالشبكة العامة، رغم التطوير والتحسينات التي شهدها قطاع الكهرباء في السنوات الأخيرة. وأضاف “الخط الأحمر هو أن تحمل أي وحدة توليد نفسها”، وأن عدم وجود الاحتياطي يُعرِّض الشبكة للأعطال.
ونوَّه إلى مخاطر تواجه الشبكة جراء الطلب المتزايد للاستهلاك في ظل التوسع العمراني، بجانب القطاعات الإنتاجية الأخرى، معلناً جاهزية شبكات النقل والتوليد والتوزيع لمواجهة تحديات الصيف. وتابع “هذا لا يعني عدم حدوث أعطال لأنها أقدار”.
وأعلن موسى أن الخطط الاستراتيجية كافة لوزارة الموارد المائية والكهرباء والري تستهدف العمل على توفير فائض لمقابلة أي صعوبات أو إشكاليات في الشبكة العامة، مبدياً رضاه من ما ظل يقدمه منسوبو الكهرباء وتفانيهم في معالجة كل الأعطال على وجه السرعة.
ونوَّه إلى أن عودة التيار الكهربائي بعد الإطفاء العام للشبكة في كل البلاد خلال ساعات قلائل، يُعدُّ أمراً إيجابياً، ويؤكد قدرات العاملين في القطاع على التعامل ببراعة في استعادة الكهرباء في أقل وقت ممكن.
شبكة الشروق