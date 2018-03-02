اقتصادى يطالب بمراجعة شاملة لسياسات صادر الذهب

دعا بروفيسور عصام الدين عبد الوهاب بوب استاذ الاقتصاد بجامعة النيلين الى مراجعة شاملة لسياسات صادر الذهب بغرض التجويد وتسهيل الاجراءات المتعلقة بتصديره للعالم الخارجى
وجدد بوب فى تصريح (لسونا) دعوته لبنك السودان بالخروج من تجارة الذهب وترك الامر للقطاع الخاص وشركاته وذلك للحد من معدلات التضخم و قال ان دور البنك ينبغي ان يقتصر على رسم السياسات الكلية المنظمة لعمليات تصدير الذهب مع دعم وحماية العملة الوطنية
و شدد سيادته على تصدير الذهب مصنعا بصورة تلبى احتياجات الاسواق العالمية وتكسب المنتج من الذهب قيمة مضافة تعظم من عائداته لخزينة البلاد و قال بوب ان اسعار الذهب السودانى الحالية اقل من الاسعار العالمية لجهة انه يصدر خام
دعا سيادته الى توظيف عائداته فى استيراد السلع الاساسية للمواطنين لتخفيف الضغط على احتياطات البلاد من النقد الاجنبى
و اشار بوب الى ان انتاج البلاد الحالى من الذهب يتراوح بين 60 الى 100 طن كما يساهم قطاع التعدين بصورة عامة فى الناتج المحلى الاجمالى بنسبة 4-5 %
سونا