عشرات من نزيلا سجن الابيض يجلسون لاداء امتحانات الشهدة السودانية و الاساس

يجلس خمسة و ثلاثون نزيلا من شمال كردفان لامتحانات الاساس و الشهادة السودانية هذا العام ، ووفقا لادارة شرطة الولاية جاءت هذه الخطوة بناءا على رغبة المتقدمين للجلوس لهذه الامتحانات انفسهم
و ن بين هولا فقد اكد 17 نزيلا رغبتهم و استعدادهم للجلوس لامتحانات شهادة الأساس من مركز الابيض بولاية شمال كردفان هذا العام .
واوضح اللواء شرطة الهادي احمد الدحيش مدير شرطة ولاية شمال كردفان في تصريح (لسونا) أنه تمت تهيئة مركز الامتحانات بالسجن بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بالولاية وقال إن إدارة السجون بالولاية تعمل علي تشجيع كل من أراد أن يواصل مسيرته وتوفير الأساتذة
واشار اللواء الدحيش الي ان عدد الجالسين لاداء امتحانات الشهادة الثانوية من السجن 18 نزيلا من مختلف المساقات لافتا الي ان هنالك عدد من النزلاء يدرسون بالجامعات معربا عن أمله أن يحرز النزلاء نتائج طيبة .
سونا
1 التعليقات
محمدالحاج
2018/03/02 at 3:58 م (UTC 2) رابط التعليق
هنالك خطا في العنوان