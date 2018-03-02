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منوعات

2018/03/02

2018/03/02


8 خطوات بسيطة لعلاج مشكلات الحموضة والارتجاع



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عرض الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، 8 خطوات بسيطة لعلاج مشكلات الحموضة والارتجاع.

وقال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إن الخطوات هي كالتالي:

١- الأكل ببطء دائمًا وعدم أكل كميات كبيرة من الطعام مرة واحدة.

٢- البعد عن الدهون والأكل المقلي والبصل والثوم والشطة وأي مواد حارة وحريفة والمشروبات الغازية والقهوة والشاي.

٣- عدم شرب الماء أو السوائل أثناء تناول الطعام.

٤- عدم النوم أو الاستلقاء مباشرة بعد الأكل.

٥- مضغ اللبان مفيد جدًا لكن مع الحرص ألا يحتوي على نعناع أو أي مكونات حارة.

٦- البعد عن التدخين.

٧- الحرص على ارتداء الملابس الفضفاضة والبعد عن تلك الضيقة.

٨- ممارسة المشي بصفة منتظمة خلال أيام الأسبوع.

فيتو

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