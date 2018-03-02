عرض الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، 8 خطوات بسيطة لعلاج مشكلات الحموضة والارتجاع.
وقال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إن الخطوات هي كالتالي:
١- الأكل ببطء دائمًا وعدم أكل كميات كبيرة من الطعام مرة واحدة.
٢- البعد عن الدهون والأكل المقلي والبصل والثوم والشطة وأي مواد حارة وحريفة والمشروبات الغازية والقهوة والشاي.
٣- عدم شرب الماء أو السوائل أثناء تناول الطعام.
٤- عدم النوم أو الاستلقاء مباشرة بعد الأكل.
٥- مضغ اللبان مفيد جدًا لكن مع الحرص ألا يحتوي على نعناع أو أي مكونات حارة.
٦- البعد عن التدخين.
٧- الحرص على ارتداء الملابس الفضفاضة والبعد عن تلك الضيقة.
٨- ممارسة المشي بصفة منتظمة خلال أيام الأسبوع.
فيتو