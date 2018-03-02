السيسي: وأنا صغير طلبت من الله 100 مليار دولار

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه كان يسأل الله في صغره أن يعطيه مئة مليار دولار ليُحسن الأوضاع الاجتماعية للفقراء.
وخاطب الحاضرين خلال لقاء بشأن تدشين مشاريع بقوله “وأنا صغير كنت أمشي وأشوف المناطق العشوائية، والناس اللي (التي) هي ظروفها صعبة، وأقول يا رب لو إدتني (أعطيتني) مئة مليار دولار، (يقسِم): والله لصرفهم وأخلي (أجعل) الناس تعيش كويس بأقسم بالله، لو أنا معايا”.
وأضاف السيسي “بس أنا مش معاي الفلوس دي طبعا يا خسارة..”. واستدرك “فهو قال لي طيب (حسنا) أنا همكنك أهو (سوف أمكنك) ويللا وريني (هيا أرني) ها تعمل إيه”.
وطلب السيسي على إثر ذلك من وزير الإسكان مصطفى مدبولي الإسراع بإنهاء مشروع إسكان الطبقات الفقيرة، كما طالب اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان (غير حكومية، تقول إنها تهدف خدمة المحتاجين) بالمساعدة على تأثيث الشقق.
فرد عليه اللواء بأن يدعو الله أن تتوفر المئة مليار جنيه لتحقيق ذلك، فتدخل السيسي ضاحكا وقال له “أنا ما طلبتش (لم أطلب) جنيه، والله ما طلبت جنيه، قلت لربنا أنا عايز مئة مليار دولار على جنب كده، ما ينفعش جنيه”.
الجزيرة