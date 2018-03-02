تورالدبة تؤكد التزام السودان بمواثيق حقوق المرأة

كدت وزيرة الدولة بوزارة العدل تهاني علي تورالدبة، التزام السودان بمتطلبات المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تراعي حقوق المرأة لا سيما قرار مجلس الأمن الأخير 1325 الصادر بحق حماية المرأة وتحويل عمليات النزاع إلى بناء المجتمعات المسالمة.
وأشارت خلال مخاطبتها، يوم الخميس، اجتماعات لجنة المرأة العربية في دورتها السابعة والثلاثين بتونس بحضور وزيرة المرأة والأسرة والطفولة بجمهورية تونس نبيهة العبيدي، إلى جدية الحكومة في القضاء على الفقر وتمكين النساء والفتيات والمساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات وتوفير الصحة والتعليم والتغذية الجيدة بغية إرساء دعم المرأة في البناء المجتمعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت تورالدبة أن المرأة السودانية تشغل مناصب نواب لرئيس البرلمان والمجالس التشريعية، إضافة إلى 68 بالمئة من مقاعد الخدمة المدنية تشغلها النساء و68 بالمئة من قضاة المحكمة الدستورية هم من النساء، فضلاً عن توليها لمنصب وكيل وزارة في عدد من الوزارات، وتسنمها لرتب قيادية رفيعة في القوات النظامية.
وأفادت تورالدبة أن السودان أنشأ وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة تضمنت جميع التشريعات السارية لضمان وحفظ حقوق المرأة وفقاً لدستور السودان الانتقالي لسنة 2005، وقانون الأحوال الشخصية لسنة 1991، وقانون الطفل للعام 2010، فضلاً عن القوانين الجنائية السارية.
شبكة الشروق
1 التعليقات
زول عادي
2018/03/03 at 12:59 ص (UTC 2) رابط التعليق
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