ضبط مركبات مخالفة في كسلا

ضبطت شرطة مباحث ولاية كسلا، يوم الخميس، أربع مركبات بمحلية ريفي غرب كسلا، دون لوحات أو أوراق ومستندات رسمية، وذلك بالتزامن مع انتهاء مهلة الجمع الطوعي للسلاح وتقنين العربات غير المقننة وبدء المرحلة الجمع القسري.
وطالب والي كسلا آدم جماع، لدى تفقده المضبوطات، إدارة المباحث والأجهزة الأمنية بمواصلة الجهد وتتبع العربات المخالفة للقوانين، مشيراً إلى مقررات زيارة نائب رئيس الجمهورية الأخيرة للولاية بتطبيق قانون المصادرة والمحاسبة لمثل هذه المخالفات.
وقال إن الولاية دخلت في مرحلة الجمع القسري للسلاح والعربات غير المقننة بعد انقضاء المهلة المحددة للجمع الطوعي وفق قانون الطوارئ.
وأوضح جماع، أن حكومة الولاية ستقدم خلال اجتماع اللجنة العليا لجمع السلاح وتقنين العربات المنعقد نهاية مارس الجاري، رصداً لإنجازات الولاية عبر لجنة الأمن وكافة المخالفات التي تمت في إطار جمع السلاح وتقنين العربات.
من جانبه، أشار مدير إدارة شرطة الجنايات العميد عبدالله الصائغ، أن العربات التي تم ضبطها جاءت في إطار حملة الرصد والمتابعة للمركبات التي تجوب الأسواق دون لوحات أو أوراق رسمية، منوهاً إلى الجرائم التي يمكن أن ترتكب من مثل هذه العربات وهروبها وصعوبة ضبطها.
من جانبه، أوضح مدير شرطة المباحث بالإنابة النقيب يعقوب الجداوي، أن الضبطية تأتي في إطار جهود شرطة المباحث، مؤكداً استعدادهم لتنفيذ قرارات لجنة أمن الولاية وقانون الطوارئ ورصد كل المخالفات.
شبكة الشروق