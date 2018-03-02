“سند الخيرية” ترتب لإرسال قافلة إلى اليمن

أعلنت مؤسسة سند الخيرية إكمال ترتيباتها لطرح مبادرة باسم المؤسسة والشركاء بالمجتمع المدني لتسيير قافلة عون إنساني لليمن بالتركيز على الخدمات الطبية ومطلوبات تحسين البيئة، فيما أبدت السفارة اليمنية بالخرطوم استعدادها لتقديم التسهيلات اللازمة لوصول القافلة.
واستقبل سفير الجمهورية اليمنية بالخرطوم عمر عبدالله المداوي، الخميس، المدير العام لمؤسسة سند الخيرية سامية محمد عثمان، معلناً ترحيب بلاده حكومة وشعباً بجهود المنظمات الطوعية والإنسانية السودانية لتقديم العون والدعم المناسبين للشعب اليمني في المجالات كافة المعززة لدعم وتحسين الوضع الإنساني في الظروف الدقيقة التي يواجهها حالياً.
وأكد استعداد السلطات اليمنية لتقديم العون والتسهيلات اللازمة للمنظمة للإسهام في دعم استقرار الأوضاع الإنسانية، معبراً عن تثمين الشعب اليمني للتضامن الكبير الذي يجده من السودان وبدعم لا يزال متصلاً.
من جانبها، قالت د. سامية محمد عثمان، إن المنظمة أكملت ترتيباتها لطرح مبادرة باسم المؤسسة والشركاء في المجتمع المدني الإنساني لتسيير قافلة العون الإنساني لليمن، مشيرة إلى أن المبادرة تأتي ضمن أنشطة أعمالها بالداخل وفي إطار التوجه للقيام بدور إقليمي بعد نيلها للصفة الاستشارية من الأمم المتحدة.
وأشارت إلى تسيير (سند) عدداً من القوافل إلى ليبيا.
وقالت إن المنظمة ستوالي اتصالاتها مع الأطراف المعنية بالداخل والخارج لإكمال إرسال القافلة للمتأثرين باليمن.
شبكة الشروق
6 التعليقات
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مسطول على طول
2018/03/02 at 8:19 م (UTC 2) رابط التعليق
تكسى فى جيرانا وهى عريانا
الزغاوي
2018/03/02 at 8:21 م (UTC 2) رابط التعليق
انا لست ضد مساعده المحتاجين. ولكن من باب أولى من هم المحتاجين للمساعدات؟ والله العظيم داخل الخرطوم توجد أسر محتاجه مساعدات أكثر من أهل اليمن. فاتقوا الله في شعبكم اولا
Ali sdeeq
2018/03/02 at 9:57 م (UTC 2) رابط التعليق
ما أكثر الفقراء في بلادنا…معدمين ليس باستطاعتهم توفير لقمة العيش لأبنائهم
وحكومتنا ضل دليب
حسبي الله ونعم الوكيل عليكم يا حرامية يا كيزان
مانونه
2018/03/03 at 12:46 ص (UTC 2) رابط التعليق
الزاد كان ماكفي ناس حرم علي الجيران
جنرال💡
2018/03/03 at 3:32 ص (UTC 2) رابط التعليق
منظمة سند هذه هناك حكاوي حولها وانها واجهة لفساد وداد و سرقتها لاموال بنك امدرمان الوطني واموال المتبرعين و غسيل الاموال مع اقاربها مثلا دفعت منها 5 مليون دولار لنيل جائزة مضروبة بتنصيبها السيدة العربية الاولى و كان الوسيط جمال الوالي بينها و سماسرة في قنوات ام بي سي قايلة روحا الاميرة ديانا ولا الملكة اليزابيث الوهمانة دي قايلة روحا الشيخة موزة
ديلاك اسر مالكة بموافقة شعوبهم اما انت حرامية زيك زي اي نشالة او شحادة حايمة في المواصلات مرتك دي مان فالحة يا بشة تجيب التلفزيون يصورها و هي تعوس الكسرة و تفرك الخدرة يوميا مدة شهر حتى تكون غدوة بدل تسرق ملايين الدولارات تشريبهن لقب السيدة العربية الاولى المزور من قناة ام بي سي بتذكرني مرة بن علي بتاعة الكوفير
و بي مناسبة الكوفير
بتتدقا
بتتدقا يا بشة بتدقا
جنرال💡
2018/03/03 at 3:41 ص (UTC 2) رابط التعليق
انتو الجداد العلكتروني مشى وين
اقالوه مع عطى ولا سافر دورة تدريبية على استخدام الماوس
اصحى يا جداد سهر الجداد ولا نومو
الجداد وين
قالوا لي سافر
يالسفروك بالقطر ودوك
سفروكم عمرة ولا سياحة ساي
ود بندة وين … سافر
عديم المخ وين … برضو سافر
يا السفروك
لي دبي ودوك
لا لدنيا قد عملتم