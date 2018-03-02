صلاح قوش يشارك مرؤوسه أفراحه بمناسبة احتفاله بزواج نجله في صالة بالخرطوم

شارك مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق أول صلاح عبدالله (قوش) ، مدير إدارة التوجيه بالجهاز اللواء أحمد مختار أفراحه .. اللواء مختار مدير الأمن الإقتصادي السابق احتفل بزواج نجله بصالة (فيوتشر) بالخرطوم .. عدد كبير من ضباط الجهاز والقوات النظامية حسب السوداني يوم الجمعة تقاسموا الأفراح مع مختار.
الخرطوم(كوش نيوز)
2 التعليقات
وطني 100%
2018/03/02 at 10:26 م (UTC 2) رابط التعليق
ونستفيد شنو من القصه
والبلد واقع علي قدومو
الخبير الإستراتيجي
2018/03/02 at 11:11 م (UTC 2) رابط التعليق
وفائدتو شنو يعني؟!