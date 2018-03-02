الخرطوم.. القبض على فتاة شارع النيل صاحبة الفيديو الشهير بتهمة “الرقص الفاضح”

ألقت شرطة أمن المجتمع ، القبض على الفتاة التي ظهرت في مقطع فيديو جرى تداوله بشكل واسع وهي تمارس الرقص مع عدد من الشباب بشارع النيل ” بشكل أعتبره البعض فاضحاً” ،
في وقت شرعت فيه السلطات في القبض على الطلاب الذين ظهرت صورهم بالفيديو . وأثار مقطع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع ، ردود أفعال كبيرة وسط رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” تويتر”وتطبيق التراسل الفوري على الهاتف “واتساب” . وأبلغت مصادر حسب صحيفة السوداني يوم الجمعة –أن السلطات دونت بلاغاً في مواجهة المتهمة تحت المادة 153 ق.ج.
الخرطوم(كوش نيوز)
2 التعليقات
جنرال💡
2018/03/02 at 11:51 م (UTC 2) رابط التعليق
لماذا القبض على البنت اولا و التركيز عليها دون الاولاد
هل دين الانغاز الكيزاني الخلاعة والفجور حلال على الذكور و حرام على الاناث ام هو مجتمعنا الذكوري كما يسميه المتثاقفون
محمد
2018/03/03 at 1:06 ص (UTC 2) رابط التعليق
دا الفالحين فيهو .. ما تقبضو لينا على الفاسدين وحرامية المال العام النشفو خزينة الدولة