فرقة رجالية ترقص بطريقة مثيرة على مسرح بالخرطوم .. فيديو

تداول مسنخدمو مواقع التواصل مقطع فيديو قصير لإحدى الحفلات العامة للإحتفال برأس السنة 2018 ، من إحدى مسارح الخرطوم، حيث يؤدي أفراد من الفرقة المصاحبة للفنان رقصات وصفت بالخليعة،.
ويثير رقص الفرقة المصاحبة “الكورس” للفنان الشعبي السوداني “يوسف البربري” جدلاً واسعاً على صفحات التواصل الإجتماعي، حيث إعتبر العديد من مرتادي السوشيال ميديا أنه رقص خليع ولا يشبه رقص الرجال.
وبحسب رصد محررة موقع النيلين لأراء مختلفة يعتقد البعض أنه رقص عادي ويمثل لونية من التراث الشعبي، بينما يعتقد الكثيرون أن رقص الفرقة وهم يتمايلون بخلاعة نوع من العبث والابتذال .
ريم منصور
1 التعليقات
جنرال💡
2018/03/03 at 3:56 ص (UTC 2) رابط التعليق
يا ريم منصور فتشي الفيديوهات دي في اليوتيوب و اعملي لينا خبر
Breastfeeding Tutorial
توجد ايضا كيم كردشيان حنان بتاع النيلين القديمة