رسميا.. عودة سفير السودان الى القاهرة للمشاركة في اجتماعات جامعة الدول العربية

أكد مندوب السودان الدائم بالجامعة العربية د. عبد المحمود عبد الحليم، سفير السودان لدى مصر مشاركته في اجتماعات المجلس الوزاري العربي باعتباره المندوب الدائم للسودان، وأوضح أن الاجتماع دوري يُعقد بمقر الجامعة العربية بالقاهرة.
ويُشارك السودان في اجتماعات مجلس الجامعة العربية ويقود وفد البلاد وزير الخارجية البروفيسور إبراهيم غندور، ومن المُقرر أن تبدأ الاجتماعات يومي 6-7 من مارس الجاري.
وقال مندوب السودان الدائم بالجامعة العربية د. عبد المحمود عبد الحليم في تصريح لـ “المركز السوداني للخدمات الصحفية” أمس، إن جدول أعمال الاجتماع الدوري يناقش العديد من القضايا العربية خاصة تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع باليمن وليبيا وسوريا بالإضافة للقضايا الإدارية والمالية التي تهم الجامعة العربية.
الصيحة.
2 التعليقات
من اهل العوض
2018/03/03 at 3:56 م (UTC 2) رابط التعليق
ان اليوم الذي يعود فيه السفير عبد المحمود للقاهرة بلا شك يوم حزين في تاريخ الشعب السوداني.
انا
2018/03/03 at 4:19 م (UTC 2) رابط التعليق
علي مصر ان تستمتع بالهوان الذي يعيشه السودان الان
#مؤقتاً #
بلد عدد كبير من مسؤولية لا وطنية لهم
“كروش فقط”