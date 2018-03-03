السعودية تختار “خطّاطاً سودانياً” لتزيين كسوة الكعبة

ختارت الجهات المُختصة في المملكة العربية السعودية الخطاط السوداني المقيم بالمملكة الدكتور الدسوقي حسن عيسى السنهوري لينال شرف تزيين وزخرفة كسوة الكعبة الشريفة لهذا العام 1439 هجرية 2018 ميلادية.
والجدير بالذكر أن الخطاط الدسوقي السنهوري من أبناء “السناهير” من دنقلا ودرس بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا كلية الفنون الجميلة والتطبيقية قسم الخطوط العربية والزخرفة الإسلامية، وعمل لفترة بالتدريس محاضراً بكلية الفنون ومؤخراً طاب به المقام بالمملكة العربية السعودية.
وتُسارع المملكة العربية السعودية كل عام لاستبدال كسوة الكعبة وتحديداً صبيحة يوم “عرفة” الموافق التاسع من ذي الحجة، وكسوة الكعبة تُصنع من الحرير الطبيعي وتُطرز بأكثر من “120” كيلو جراماً من الذهب الخالص و”25″ كيلو جراماً من الفضة وتُقدر تكلفتها بـ “17” مليون ريال سعودي.
الصيحة.