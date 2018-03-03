الاتصالات: مؤسسات حكومية لا ترغب في التحوّل الرقمي

كشف المركز القومي للمعلومات التابع لوزارة الاتصالات عن عدم رغبة بعض المؤسسات الحكومية في التحول الرقمي السريع وحوسبة ملفاتها تنفيذاً لبرنامج الحكومة الإلكترونية.
وقال مدير المركز القومي للمعلومات محمد عبد الرحيم في تصريح لموقع (باج نيوز) إن نهاية العام الجاري هو الموعد المحدد لإكمال إدخال كل المعاملات المالية التي تقدمها الوزارات إلكترونياً، وأشار إلى قرار وزارة المالية بتحصيل كل الخدمات المالية إلكترونياً.
وأبدى عبد الرحيم استعداد المركز لتقديم العون وتوفير الأجهزة والشبكات لكل الوزارات.
وشدد على أن أي جهة حكومية لم تحوّل خدماتها إلكترونياً ستفقد التحصيل بداية العام المقبل، لجهة أن وزارة المالية أصدرت قراراً بأن يكون تحصيل كل الخدمات إلكترونياً.
وقال إن الخدمات الموجودة ببوابة السودان الإلكترونية حالياً تبلغ “1940” خدمة، منها “50” خدمة مُتكاملة، وأعلن عن إطلاق النسخة الثانية من بوابة السودان الإلكترونية في الخامس والعشرين من مارس القادم في اليوم القومي للمعلومات.
وأكد المركز صدور توجيهات من رئاسة الجمهورية، بالإسراع في إنفاذ الحكومة الإلكترونية، واعتبرت التأخير جزءاً من التحديات التي تواجه إنفاذ المشروع، فضلاً عن المعوقات المالية والتقاطعات الإدارية بين المؤسسات المختلفة في القوانين واللوائح.
الصيحة.
1 التعليقات
عادل ابراهيم
2018/03/03 at 3:56 م (UTC 2) رابط التعليق
التحول الرقمي او الالكتروني يجب ان يكون قرارا واجب التنفيذ و ليس حسب رغبة المؤسسات