بوتين يتحسر على انهيار الاتحاد السوفياتي

نقلت وكالات أنباء عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله أمس الجمعة إنه كان سيمنع انهيار الاتحاد السوفياتي لو أتيحت له فرصة تغيير تاريخ روسيا الحديث.
وأدلى بوتين بهذه التصريحات قبل أسابيع من انتخابات تُجري في 18 مارس/آذار وتظهر استطلاعات للرأي أنه سيفوز فيها بسهولة.
وحسب وكالة رويترز للأنباء، فمن المرجح أن تمس تصريحاته وترا حساسا لدى ملايين من كبار السن من الروس الذين يشعرون بحنين إلى الماضي.
وعندما سئل بوتين خلال لقاء مع أنصاره في مدينة كالينينغراد الروسية عن الحدث التاريخي الذي شهدته روسيا وكان يود تغييره رد على الفور “انهيار الاتحاد السوفياتي”.
يذكر أن بوتين كان يعمل في المخابرات الروسية (كي جي بي) خلال العهد السوفياتي.
وسبق لبوتين أن وصف انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991 بأنه “أكبر كارثة جيوسياسية” في القرن العشرين، وذلك خلال كلمة ألقاها عام 2005.
المصدر : الجزيرة