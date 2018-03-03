أصحاب العمل: نتائج سياسات استقرار سعر الصرف ستظهر قريباً

توقع اتحاد عام أصحاب العمل انفراج السيولة النقدية بالمصارف والأسواق خلال فترة وجيزة، وشدد على ضرورة زيادة الإنتاج والصادر لسد عجز الميزان التجاري وفقاً للسياسات الموضوعة بهذا الشأن.
وأوضح أمين السياسات والتخطيط بالاتحاد د. سمير أحمد قاسم في تصريح لـ “المركز السوداني للخدمات الصحفية” أمس، أن السياسات التي تمت بشأن استقرار سعر الصرف ستظهر نتائجها قريباً، وقال إن عددا من القطاعات بالاتحاد لديها تحوطات كافية لمقابلة المرحلة الحالية، وأكد أنه في الفترة المقبلة ستعود حركة التعاملات النقدية إلى طبيعتها بعد انخفاض سعر الدولار والتوقعات بزيادة التوريد للبنوك.
وأكد قاسم أن العلاج الجذري لمشكلة السيولة والتدفقات النقدية هو زيادة الإنتاج والإنتاجية ورفع عائدات الصادر، ما يتطلب تضافر الجهود بالقطاعين العام والخاص لتحقيق ذلك عبر الاستفادة من الموارد والثروات التي تتميز بها البلاد.