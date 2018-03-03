بدء فرز عطاءات المنطقة التجارية الحرة بين السودان وتشاد

كشفت حكومة ولاية غرب دارفور عن ترتيبات لنقل محطة جمارك الجنينة إلى داخل المنطقه التجارية الحرة الحدودية بينها ودولة تشاد، في وقت أشارت فيه إلى بدء فرز العطاءات المتعلقة بتكملة بقية المنطقة التجارية.
وكشف المهندس فيصل حسن هارون وزير التحطيط العمراني بالولاية لـ(smc) عن موافقة حكومة غرب دارفور على منح الشركات التي ستستثمر بالمنطقة قطعة أرض لإنشاء أبراج سكنية خاصة بالموظفين، مؤكداً أن هذا المشروع الحيوي سيتم اكمال جزء كبير منه خلال هذا العام.
وأضاف هارون أن المنطقة التجارية الحرة تمثل بوابة السودان الغربية وستعمل على تنشيط الاقتصاد والتجارة الحدودية بين شرق وغرب أفريقيا، مبيناً أن الجهات المختصة بالولاية التزمت بتوفير الدعم اللوجستي للمستثمرين والشركات المنفذة.
smc.