بدء امتحان شهادة الأساس بولاية الخرطوم بعد غدٍ (الإثنين)

تبدأ بعد غدٍ (الإثنين) المقبل الخامس من مارس امتحانات شهادة الأساس بجميع مدارس الخرطوم بجلوس (154654) تمليذ وتلميذة، البنين (77061) والبنات (77593)، بنسبة زيادة (3.1 %) عن العام السابق .
ويجلس الطلاب في اليوم الأول الساعة التاسعة صباحاً لمادة القرآن الكريم والتجويد ومادة التربية المسيحية ويوم (الثلاثاء) 6-3 مادة اللغة الانجليزية و(الأربعاء) 7-3 مادة أساسيات التربية التقنية و(الخميس) مادة نحن والعالم المعاصر ويجلس التلاميذ يوم (السبت) العاشر من مارس لأداء مادة اللغة العربية ويوم (الأحد) الحادي عشر من مارس بمادة العلم في حياتنا و(الإثنين) الثاني عشر من مارس مادة الرياضيات وتختتم يوم (الثلاثاء) الثالث عشر من مارس بمادة الفقه والعقيدة.
وأكدت وزارة التربية والتعليم اكتمال كافة الترتيبات الفنية والإدارية والأمنية المتعلقة بسير الامتحانات، مشدداً على ضرورة تجويد الأداء وإحكام السيطرة والاستعانة بكافة الجهات ذات الصلة حتى تخرج امتحانات الأساس لهذا العام وفق ما هو مطلوب.
الخرطوم – فاطمة عوض
المجهر السياسي