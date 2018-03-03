بورش تفكر في إنتاج تكسي طائر بلا طيار

نقلت إحدى المجلات المتخصصة في مجال السيارات عن مدير التسويق في شركة بورش الالمانية التي تنتج السيارات الرياضية الفاخرة ان الشركة ستدخل في منافسة مع الشركات الاخرى في مجال انتاج سيارات التاكسي الطائر.
وقال المسؤول إن السفر من مقر شركة بورش إلى مطار شتوتغارت يستغرق ساعة ونصف بالسيارة العادية أما بواسطة التاكسي الطائر فالأمر لن يتجاوز ثلاثة دقائق ونصف الدقيقة حسب قوله.
اعلان بورش جاء بينما بدأت العديد من الشركات العمل جديا في انتاج التاكسي الطائر. فقد عرضت شركة فولكس فاكن الالمانية وايرباص سيارة طائرة تتسع لشخصين في معرض جنيف للسيارات العام الماضي.
وحسب المجلة فإن ركاب التاكسي الطائر الذي تنوي بورش انتاجه يمكنهم ان يتحكموا جزئيا بطيران التاكسي ولن يكون هناك قائد للتاكسي لأن العربة ستكون شبه اوتوماتيكية.
بي بي سي عربية