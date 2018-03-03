مساعد رئيس الجمهورية يدشن حصاد القمح بمشروع الراجحي بمحلية الدبة

دشن مساعد رئيس الجمهورية الدكتور فيصل حسن ابراهيم بحضور والي الشمالية المهندس علي عوض محمد موسي وعدد من القيادات بالمركز والولاية عمليات حصاد محصول القمح بمشروع الراجحي للاستثمار الزراعي والحيواني بمحلية الدبة الذي تبلغ مساحتة الكلية 480 الف فدان .
واكد المهندس عادل جعفر المدير التنفيذي لمشروع الراجحي بالولاية الشمالية فى تصريح صحفى أن المشروع تمكن في هذا الموسم من زراعة سبعة الف فدان بمحصول القمح واثنين الف فدان تمت زراعتها كتقاوي للقمح ، مشيرا الي ان عدد المحاور التي ساهمت في زراعة هذه المساحة 54 محوراً.
واضاف جعفر أن الايام القادمة ستشهد توقيع العقودات الخاصة باستجلاب 170محورا لتصل عدد المحاور بنهاية هذا العام الي 250 محوراً ، مبينا ان المشروع يستخدم افضل النظم والتقانات الزراعية الحديثة .
وأكد المهندس عادل جعفر ان مشروع الراجحي للاستثمار الزراعي والحيواني بالولاية الشمالية سيساهم بصورة كبيرة في تحقيق مبادرة رئيس الجمهورية للامن الغذائي العربي والاكتفاء الذاتي من محصول القمح. هذا وقد تم من خلال الاحتفال تكريم عدد من القيادات والشخصيات بالمركز والولاية وذلك من قبل مجموعة الراجحي الدولية للاستثمار.
الجدير بالذكر ان مساعد رئيس الجمهورية الدكتور فيصل حسن ابراهيم ووالي الشمالية المهندس علي عوض وعدد من القيادات كانوا قد شهدوا احتفال وحدة الغابة الادارية بمحلية الدبة بمناسبة مرور مائة عام علي تاسيس مشروع الغابة الزراعي الحكومي .
الدبة 3-3-2018م (سونا)
5 التعليقات
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ابو كريم
2018/03/03 at 10:08 م (UTC 2) رابط التعليق
اكبر دليل على فشلكم
الهمباتى
2018/03/04 at 1:17 ص (UTC 2) رابط التعليق
ثم ماذا بعد حصادها؟؟ هل سوف يتم نقل كل المحصول الى السعودية ام يذهب الى السوق المحلى ويقلل من ملايين الدولارات التى ندفعها لاستيراد القمح من الخارج؟؟؟طبعا حايكون معفى من الزكاة والجبايات والضرائب التى ارهقت كاهل المزارع السودانى
اى استثمار لا يؤثر فى الدخل القومى او قوت الناس لا يعتبر استثمار بل استحمار
عبدالوهاب البوب
2018/03/04 at 2:52 ص (UTC 2) رابط التعليق
ما تقولوا راجحي ولا جن احمر ولا رجل تقي وزول دين…..
كل الإنتاج هنا ولا في بربر كلوا ماشي برة البلد وما حانشوف منوا اي حاجه .. حتي الاجور متدنية والوظائف العليا لغير السودانيين. .
لا الومه لانه انتهز الفرصة من الكيزان ولعبها صاح لكن في نفس الوقت ما يجي يتكلم عن الدين وهلم جرا … اذا كان زول دين صحيح ما كان عمل كدا…
والله اعلم
ahmed
2018/03/04 at 4:07 ص (UTC 2) رابط التعليق
هذا اكبر خطأ …الراجحي مستأجر أرضنا بدولار في السنة و معها الماء
ومن ثم يذهب كل محصوله إلى السعودية من غير أي رسوم
أسامة حسون
2018/03/04 at 5:17 ص (UTC 2) رابط التعليق
بالله شوف الفضيحة دي
مشروع الراجحي 480 ألف فدان والمزروع منها قال 7 ألف فدان قمح!!
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سبعة ألف فدان قمح.
والله حرام.. إستثمار شنو ده 🙁