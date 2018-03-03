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جرائم وحوادث

2018/03/03

2018/03/03


قلوب بلا ضمير .. شاب يطلب المساعدة أثناء حادث فيتعرض للنهب



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نهب ثلاثة أشخاص شاباً عندما طلب منهم المساعدة في أعقاب تعرضه لحادث حركة وذلك بمنطقة دار النعيم عوج الدرب بمدينة بوتسودان ، ، وبحسب مانقلته صحيفة المجهر أن الشاب كان قد تعرض لحادث دهس من قبل سائق ركشة ، والذي فرّ بعد وقوع الحادثة تاركاً الشاب ملقي في الشارع العام ،

وفي أثناء ذلك مرّ بجواره ثلاثة أشخاص فإستنجد بهم الشاب لمساعدتة بالإتصال على أسرته وإبلاغهم بوقوع الحادث ، وأشار إليهم لمكان تواجد الهاتف داخل الجلابية التي يرتديها ،

بيد أن الشبان الثلاثة قاموا بتفتيشه والإستيلاء على امواله وهاتفه وفروا هاربين ، بعد مكوث الشاب مدة أخرى مر إلى جواره سائق ركشة فقام بإسعافه إلى المستشفى ، وتم فتح بلاغ بالواقعتين ومازالت التحريات جارية للوصول إلى الجناة .

الخرطوم (كوش نيوز)

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1 التعليقات

      1. 1
        الواضح

        2018/03/03 at 10:33 م (UTC 2) رابط التعليق

        هي اسمها عوج الدرب متوقعين يحصل فيها شنو غير كده

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