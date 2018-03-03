قلوب بلا ضمير .. شاب يطلب المساعدة أثناء حادث فيتعرض للنهب

نهب ثلاثة أشخاص شاباً عندما طلب منهم المساعدة في أعقاب تعرضه لحادث حركة وذلك بمنطقة دار النعيم عوج الدرب بمدينة بوتسودان ، ، وبحسب مانقلته صحيفة المجهر أن الشاب كان قد تعرض لحادث دهس من قبل سائق ركشة ، والذي فرّ بعد وقوع الحادثة تاركاً الشاب ملقي في الشارع العام ،
وفي أثناء ذلك مرّ بجواره ثلاثة أشخاص فإستنجد بهم الشاب لمساعدتة بالإتصال على أسرته وإبلاغهم بوقوع الحادث ، وأشار إليهم لمكان تواجد الهاتف داخل الجلابية التي يرتديها ،
بيد أن الشبان الثلاثة قاموا بتفتيشه والإستيلاء على امواله وهاتفه وفروا هاربين ، بعد مكوث الشاب مدة أخرى مر إلى جواره سائق ركشة فقام بإسعافه إلى المستشفى ، وتم فتح بلاغ بالواقعتين ومازالت التحريات جارية للوصول إلى الجناة .
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
الواضح
2018/03/03 at 10:33 م (UTC 2) رابط التعليق
هي اسمها عوج الدرب متوقعين يحصل فيها شنو غير كده