فضيحة بالتلفزيون القومي السوداني ومطالبات بالتحقيق والإستقالة

تم تداول مقطع فيديو واسع كشف حالة من الفوضى في التلفزيون القومي .
المقطع أظهر بثاً مباشراً قبيل بدء برنامج وكان الضيف يتحدث بهاتفه المحمول ويرتب هندامه .
بينما القائمون على البرنامج يتجولون أمام الكاميرا ، ومقدم البرنامج (يتونس ويضحك) مع الضيف .
المقطع كشف بجلاء غياب الرقيب بالتلفزيون العريق، البعض طالب بإجراء تحقيق وآخرون طالبوا وزير الإعلام بالإستقالة وفق السوداني اليوم السبت .
الخرطوم(كوش نيوز)
1 التعليقات
الربيع
2018/03/04 at 5:01 ص (UTC 2) رابط التعليق
الفوضي ياحبيب في كل بيت وفي كل شارع وفي كل مدرسة الفوضي اصبحت سمة للبلد الجميل اهله سابقا الان بدون تشاهد الفوضي والوسخ واللامبالاه لايمكن ان تتعرف علي السودان بلد جميل يقوده الصعاليق اصحاب العقد النفسية الذين يطالبون المجتمع بالفضيلة وهم بعيدين منها كل البعد لاقدوه فيهم ولارجل يحتزي به