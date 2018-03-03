مصريون يشاركون «الشعبية» هجوماً في جنوب كردفان

قتلت الحركة الشعبية قطاع الشمال شخصاً وأسرت آخرين في هجوم على منطقة «كالندة» بجنوب كردفان.
ونفذت قوة قوامها 175 جندياً تابعين للقطاع، الهجوم على المنطقة أمس, وقتلت «آدم الإمام جبارة» وأسرت في العملية شيخ المنطقة عمر يوسف وشخصين آخرينْ.
وجاء الهجوم حسبما نقلت مصادر بالمنطقة لـ»الانتباهة» ليلاً, وبمشاركة وحدة من الأطباء فيها أطباء مصريون, وقاد القوة ضابط بالقطاع يدعى «أبو راس البينو». وأوضحت المصادر أن القوة المكونة من حوالي 175 فرداً تحركت من معسكر إيدا إلى مندى، ومنها عبر الفيض بمحلية أبوكرشولا، إلى قرية الشاوية قرب السنادرة بمحلية العباسية على بعد 7 كيلومترات من مدينة العباسية، وصلت ليلاً، ثم أخذت طريقها نحو قرية كاليندة شمال طاسي، واغتالت المواطن آدم إمام جبارة، واقتادت معها ثلاثة آخرين، منهم الطيب التليان، وعمر يوسف عمر شقيق القيادي بالمحلية النور عمر، حيث لا يزال مصيرهم مجهولاً.
الخرطوم: سارة إبراهيم
الانتباهة
1 التعليقات
مشرد
2018/03/04 at 4:44 ص (UTC 2) رابط التعليق
المصريين عرفوا ان في مجموعة من الهبل والحرامية تقود السودان لاتعرف شيئا في السياسة او القياده عشان كدا كل يوم دراما جديده ياحليل نميري له الرحمة لو كان حيا لكان لطلع كل قرد شجرته ولكن في عهد عمر الكضاب والاقزام المعاهو حانشوف الكتير . لك الله ياسودان