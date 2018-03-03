هل يجوز فعل هذا مع الزوجة
السؤال: السلام عليك فضيلة الشيخ بسأل إذا طلب الزوج من زوجته أثناء اتصاله بها عبر التلفون أن تعمل أشياء مثل التي تمارس في العادة السرية، وهو أيضا يعمل نفس هذه الأشياء إلى أن يصلا إلى النشوة، وكل هذا يحدث بالتلفون هي في بلد وهو ببلد آخر هل هذا حلال؟ أرجو الرد عاجلا وجزاك الله خير
الاجابه:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد.
فإن عقد الزواج يضمن لكلا الزوجين حقوقاً ومنها حق الاستمتاع، فيصح لكل واحد منهما أن يستمتع بصاحبه على الوجه الذي شرعه الله تعالى، يستمتع بكلامه وجسده كله سوى الوطء في الدبر أو الجماع في حال الحيض، وعليه فلا حرج عليكما فيما تفعلانه بالهاتف، لكن مع أمنكما من انتهاك الحرمات ممن يتجسسون على الناس أو يتسمعون كلامهم، والله الموفق والمستعان.
فتاوي
الشيخ: عبد الحي يوسف